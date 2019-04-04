Boğulma Tehlikesi Geçiren Kaçakları Sahil Güvenlik Kurtardı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden jet ski ile Yunanistan
'a geçmeye çalışırken denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı.
Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken jet skinin devrilmesi sonucu denizde 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri çalışma başlattı.
Yalıkavak açıklarında ters dönmüş jet ski ile deniz yüzeyinde Filistin
uyruklu 3 kişiyi tespit eden ekipler, kaçakları kurtararak Bodrum'daki Sahil Güvenlik Merkezine götürdü.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Merkezine teslim edilecek.
Öte yandan, kaçakların kurtarılma anı sahil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yunanistan, Bodrum, Güncel
Kaynak: AA