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Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar hayata döndürdü

Bartın'da epilepsi hastası olan genç kadın denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

03.09.2019 16:44 Boğulma tehlikesi geçiren kadını cankurtaranlar hayata döndürdü
Bartın'da epilepsi hastası olan genç kadın denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Solunum fonksiyonları duran genç kadın cankurtaranlar tarafından hayata döndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Güzelcehisar sahilinde serinlemek için denize giren epilepsi hastası Gülşen A., denizde nöbet geçirince boğulma tehlikesi atlattı. Bartın İl Özel İdaresi cankurtaranları tarafından fark edilen genç kadın, uzun uğraşlar sonucu denizden çıkartıldı. Solunum fonksiyonlarının durduğu belirlenen Gülşen A., cankurtaranlar tarafından yapılan ilk yardımla hayata döndü. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerine teslim edilen Gülşen A., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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