Haberler» Güncel» Haber

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı

Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)BALCI KARDEŞLERE HÜZÜNLÜ UĞURLAMATrabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, tedaviye alındıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) için...

13.08.2019 19:00
Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı
Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)
BALCI KARDEŞLERE HÜZÜNLÜ UĞURLAMA
Trabzon'un Sürmene ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirip, tedaviye alındıkları hastanede hayatını kaybeden Muhammet Ali Balcı (17) ile kardeşi Ebubekir Balcı (15) için ilçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Balcı ailesi, cenazede taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.
CENAZE NAMAZINI AĞABEYLERİ KILDIRDI
İlçede hafızlık eğitimi gören Balcı kardeşlerin cenaze namazını Samsun'da imam olarak görev yapan ağabeyleri Hamza Balcı, kıldırdı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Balcı kardeşler, gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.
Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06   Zeytinlikte yangın
20:05   SPOR UEFA SÜPER KUPA'NIN HAKEMLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU -2
20:05   Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangını
20:05   Şanlıurfa'da yapı markette yangın -3
20:05   Şanlıurfa'da yapı markette yangın-4
20:03   Kimseye aldırış etmeyen çift, cadde ortasında ilişkiye girdi
19:57   SPOR UEFA SÜPER KUPA'NIN HAKEMLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU -1