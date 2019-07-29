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Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi solunum desteği hayatta tuttu

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaran ekibince sudan çıkarılan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayata döndürüldü.

29.07.2019 19:51 Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi solunum desteği hayatta tuttu
Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaran ekibince sudan çıkarılan kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hayata döndürüldü.
Taflan mevkisinde ailesiyle sahile giden İsmail Çelebi (55), denize girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılarak suda kaybolan Çelebi'nin ailesi cankurtaranlardan yardım istedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin sahilde görevlendirdiği cankurtaran ekibi, boğulma tehlikesi geçiren Çelebi'yi yarı baygın bir şekilde sudan çıkardı.
Çelebi'ye ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan ve sahilde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
Solunum desteğiyle yeniden hayata döndürülen Çelebi, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Atakum, Samsun, Çelebi, Güncel

Kaynak: AA

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