Boğulma Tehlikesi Geçiren Köpekleri İtfaiye Kurtardı

BALIKESIR'in Ayvalık
ilçesinde yağışlarla yükselen dere kenarında, boğulma tehlikesi geçiren 2 yavru köpeği Ayvalık İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri kurtardı.
Bir ihbar üzerine harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Altınova
'da Karakoç Deresi kenarında yaşama tutunmaya çalışan yavru köpeklere ulaşarak sudan çıkardı. Mahsur kaldığı sürede ıslanan ve soğuk nedeniyle üşüyen 3 aylık yavru köpekler, kurutularak Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kurtarılan köpeklerin, Büyükşehir Belediyesi Havyan Barınağı'na teslim edileceği öğrenildi.
- Balıkesir