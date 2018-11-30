30 Kasım 2018, 16:18
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Boğulma Tehlikesi Geçiren Köpekleri İtfaiye Kurtardı

Boğulma Tehlikesi Geçiren Köpekleri İtfaiye Kurtardı

BALIKESIR'in Ayvalık ilçesinde yağışlarla yükselen dere kenarında, boğulma tehlikesi geçiren 2 yavru köpeği Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kurtardı.

BALIKESIR'in Ayvalık ilçesinde yağışlarla yükselen dere kenarında, boğulma tehlikesi geçiren 2 yavru köpeği Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kurtardı.

Bir ihbar üzerine harekete geçen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Altınova'da Karakoç Deresi kenarında yaşama tutunmaya çalışan yavru köpeklere ulaşarak sudan çıkardı. Mahsur kaldığı sürede ıslanan ve soğuk nedeniyle üşüyen 3 aylık yavru köpekler, kurutularak Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kurtarılan köpeklerin, Büyükşehir Belediyesi Havyan Barınağı'na teslim edileceği öğrenildi.

- Balıkesir
30 Kasım 2018 Cuma 16:18