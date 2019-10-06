Haberler » Güncel » Haber

Boğulma tehlikesi geçiren rus turist hastanede öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist Vladimir Mukhin (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

06.10.2019 20:42Boğulma tehlikesi geçiren rus turist hastanede öldü
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist Vladimir Mukhin (67), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otelde tatil yapan Vladimi Mukhin, saat 17.00 sıralarında Çolaklı Mahallesi sahilinde denize girdi. Mukhin, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu gören çevredekilerin denizden çıkardığı Mukhin, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Vladimir Mukhin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Vladimir Mukhin'in cesedi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Manavgat, turist, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:33 Galata kulesi ve köprüler yeşil yandı
23:32 Dünya cerebral palsy günü için galata kulesi yeşile büründü
23:32 Adıyaman'da ayakkabı hırsızları suçüstü yakalandı
23:28 Demir yüklü tır dere yatağına devrildi: 1 ölü
23:26 Tır şarampolden yuvarlandı, profillerin altında kalan şoför öldü
23:25 İstanbul "serebral palsi" için yeşile büründü
23:25 İstanbul'un simgeleri "Serebral Palsi" için yeşile büründü