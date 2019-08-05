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Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı cankurtaranlar kurtardı

- Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı cankurtaranlar kurtardıSAMSUN - Samsun'da denize giren yaşlı adamı boğulmaktan son anda cankurtaranlar kurtardı.

05.08.2019 18:46
Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı cankurtaranlar kurtardı
- Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı cankurtaranlar kurtardı
SAMSUN - Samsun'da denize giren yaşlı adamı boğulmaktan son anda cankurtaranlar kurtardı.
Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi yanında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de Samsun'a gezmeye geldiği öğrenilen 60 yaşındaki Yılmaz Küçük, serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adamı fark eden Samsun Büyükşehir belediyesi'ne ait cankurtaranlar kısa sürede müdahale ederek yaşlı adamı denizden çıkarttı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz Küçük tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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