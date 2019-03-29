Boing 737 Max'ın Düşüşüne Otomatik Pilot Hatası Yol Açmış

Kaynak: İHA

Etiyopya'da düşen Boeing Co. 737 MAX'ın düşme sebebini araştıran müfettişlerin kara kutu incelemesinde uçağın burnunun dalış pozisyonuna geçip düşmesinden hemen önce uçuş kontrol sisteminin otomatik olarak devreye girdiğini tespit ettikleri belirtildi.Etiyopya Hava Yolları Başkanı Tewolde Gebre Mariam, geçtiğimiz 29 Ekim'de Endonezya'da düşen Lion Air'e ait Boeing 737 MAX'ın burnunu dalış pozisyonuna getirmesinden hemen önce otomatik uçuş kontrol sisteminin (anti-stall system) devreye girmiş olmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.Tewolde Gebre Mariam, Endonezya'da kalkışından 12 dakika sonra düşen 737 MAX'ın yeni manevra özelliği olan manevra özelliklerini güçlendirme sistemi (the manoeuvring characteristics augmentation system) MCAS'in uçağın kısa süreli duruşu sırasında otomatik olarak devreye girdiğinin tespit edildiğini söyledi. Etiyopya Lion Air'in ilk raporunda yanlış sensör okumaları ve MCAS'ın kombinasyonunun uçağın denize düşüşüne neden olduğu tespit edildiği belirtildi.Boeing, uçuş yasaklarının kalkmasından önce 737 MAX pilotları için bir eğitim programı geliştirdiğini açıkladı. Boeing 737 MAX'in düşüş sebebi hakkındaki ilk raporun hafta başında verilmesinin beklendiği kaydedildi.Boeing 737 MAX için hazırlanan MCAS, uçağın durmasını engellemek için otomatik olarak devreye girerek uçağın burnuna dalış durumuna geçiriyor. - WASHINGTON