Haberler » Ekonomi » BoJ/Kuroda: BoJ para politikalarında İran gerilimlerini göz önüne alacak - Ekonomi

BoJ/Kuroda: BoJ para politikalarında İran gerilimlerini göz önüne alacak

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın geleceğe yönelik para politikaları oluştururken ABD ve İran arasında yükselen son gerilimler ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret gelişmeler de dahil olmak üzere küresel ekonomiye yönelik riskleri yakından takip edeceğini söyledi.

06.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:41 BoJ/Kuroda: BoJ para politikalarında İran gerilimlerini göz önüne alacak

Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bankanın geleceğe yönelik para politikaları oluştururken ABD ve arasında yükselen son gerilimler ve Washington ile Pekin arasındaki ticaret gelişmeler de dahil olmak üzere küresel ekonomiye yönelik riskleri yakından takip edeceğini söyledi.

Kuroda, ticari bankaların Yeni Yıl toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD-Çin ticari gerilimleri ve jeopolitik riskler, gelecekte ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini öngöremeyeceğiz bir noktaya geldi" dedi.ABD ve İran arasındaki gerilimler, ABD ordusunun Başkan Donald Trump'ın emriyle İran'ın önde gelen askeri yetkililerinden General Kasım Süleymani'yi öldürmesi ve Tahran'ın 2015 nükleer anlaşmasından çekileceği açıklaması ile Orta Doğu'daki ABD güçlerine saldırma tehdidiyle yükselmişti. Bunun öncesinde Trump, Çin ile varılan ticaret anlaşmasının ilk kısmının 15 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzalanacağını ve anlaşmanın ikinci kısmına yönelik müzakerelerin kısa süre içinde başlayacağını duyurmuştu.



Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İran, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:30   e-ticarette "daha güvenli alışveriş" dönemi başlıyor - Ekonomi
13:28   Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü - Ekonomi
13:24   Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Ekonomi
13:23   BAE: Petrol tedariki için Suudi Arabistan ile birlikte çalışacağız - Ekonomi
13:22   Avro Bölgesi'nde ÜFE kasımda yükseldi - Ekonomi
13:21   Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89 - Ekonomi
11:50   Antalya'daki 5 yıldızlı ünlü otel, icradan yarı fiyatına satılacak - Ekonomi
11:16   Altındaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti - Ekonomi
10:50   İş yapmakta zorlanan turkuaz taksiler, sarıya geçmek için İBB'ye gitti - Ekonomi
10:46   Gram altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi
6.01.2020 13:35:10