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Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park yeri nedeniyle başladığı iddia edilen kavgada boks antrenörü, bir kişiyi hastanelik etti.

20.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 20.01.2020 23:05Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti
'nın ilçesinde park yeri nedeniyle başladığı iddia edilen kavgada boks antrenörü, bir kişiyi hastanelik etti.
Olay, Menteşe ilçesi Mahallesi'nde İmam Hatip Lisesi karşısında meydana geldi. Emre E. ile Caner S. arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada boks antrenörü olduğu öğrenilen Caner S., Emre E.'yi hastanelik etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre E.'nin çenesinde kırık olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Orhaniye, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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