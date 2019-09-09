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Boks: Avrupa Gençler Şampiyonası

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Aydemir bronz madalya kazanırken, 3 Türk sporcu da finale çıktı.

09.09.2019 21:06 Boks: Avrupa Gençler Şampiyonası
Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Aydemir bronz madalya kazanırken, 3 Türk sporcu da finale çıktı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 64 kiloda yarı final müsabakasında ringe çıkan Mehmet Aydemir, Moldovalı rakibi Vladislav Gudzi'ye mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.
75 kilo yarı finalinde Sena Erdoğan, Fransız rakibi Tallya Brillaux'u, 81 kilo yarı final müsabakasında Elanur Sağit, Moldovalı rakibi Dario Kozorez'i, +81 kilo yarı finalinde ise Büşra Işıldar, Polonyalı rakibi Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükseldi.
Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda final müsabakaları yarın oynanacak.

Mehmet Aydemir, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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