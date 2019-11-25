Boks gecesi'ne türk damgası

Avrupa Boks Birliği(EBU) tarafından AB Dışındaki Ülkeler(EE) kategorisinde düzenlenen RMO4 Boks Gecesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Gecede ringe çıkan dört boksörümüz de rakiplerini yenerek müsabakalardan galibiyetlerle ayrıldı. Gecenin finalinde kemer koruma maçı yapan sporcumuz Umut Camkıran, Sırp boksör Mirko Tintor'u nakavt ederek rakibine geçit vermedi.

HALDUN ALAGAŞ'DA ZAFER GECESİ

Boks Gecesi, 24 Kasım'da Ümraniye'de bulunan İBB Haldun Alagaş Spor Tesisi'nde düzenlendi. Toplam altı karşılaşmanın yapılırken ilk maç sporcumuz Emre Doğan ve Bosna Hersekli rakibi Bojan Cestic arasında gerçekleşti. Dört raunt süren zorlu maçın sonunda Emre Doğan, rakibini sayı ile yenmeyi başardı. Bir başka Bosnalı boksör Drajan Janjanin'in rakibi ise Hüseyin Cinkara oldu. Altı rauntluk maça çıkan Cinkara, izleyicilerden alkış alan performansıyla rakibini nakavt ederek ringden ayrıldı.

Türk Boksu'nda son yılların dikkat çeken ismi Seyda Keser de RMO4 Boks Gecesi'nde mücadele eden isimlerdendi. Daha önce çıktığı beş maçı da kazanan Keser, Ukraynalı boksör Ivan Lysytsai ile galibiyet mücadelesi verdi. Önceki maçlarının dördünü nakavtla kazanan Keser, Lysytsai'yi sayı ile yendi.

EBU-EE'DE kapsamında düzenlenen gecenin en önemli maçı ise EBU Avrupa Şampiyonu Umut Camkıran'ın unvan koruma karşılaşmasıydı. Katıldığı ve galip geldiği on iki maçın on birinde rakiplerine nakavtla üstünlük sağlayan Camkıran,rakibi Sırp Mirko Tintor ile kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelede rakibine zor anlar yaşatan Camkıran, bu maçı da nakavtla kazanarak galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.