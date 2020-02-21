Adana 'da parkta bulunan bir boks makinesindeki paralar çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zübeyde Hanım Parkı'ndaki bir boks makinesinin para kutusunun kapağını açmaya çalışan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede makinenin arka kısmındaki kutunun kapağının kırıldığını ve paraların çalındığını belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık şüphelilerinin olay yerinden bisikletle kaçtığını tespit etti.

Polis , eşkal bilgilerini belirledikleri kişileri yakalamak için çalışma başlattı.