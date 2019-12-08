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Boks milli takım antrenörleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kastamonu'da, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kapsamında kampa giren Erkek Milli Boks Takımı'nın antrenörleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

08.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:30Boks milli takım antrenörleri AA'nın
Kastamonu'da, 2020 Olimpiyat Elemeleri kapsamında kampa giren Erkek Milli Boks Takımı'nın antrenörleri, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren antrenörler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "", "yaşam" ve "" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Erkek Milli Boks Takımı Başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan milli takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan ise yaşam kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.
Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyleyen Kalkan, kendince daha güzel olanlara oy vermeye çalıştığını anlattı.
Kamptaki Erkek Milli Boks Takımı sporcularına partnerlik yapan Genç Milli Takım Başantrenörü İsmet Sarı da haber kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarını seçti.
Seçtiği her fotoğrafın büyük anlamlar içerdiğini kaydeden Sarı, "Zor olanı başaranları seçmeye çalıştım. Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

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