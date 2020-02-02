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Boks Milli Takımı 5 sporcuyla Macaristan'a gitti

Kastamonu'da Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Boks Milli Takımı, 3-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Debrecen Boks Turnuvası'na katılmak için Macaristan'a gitti.

02.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:30Boks Milli Takımı 5 sporcuyla Macaristan'a gitti
'da Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlanan Erkek Boks Milli Takımı, 3-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Debrecen Boks Turnuvası'na katılmak için 'a gitti.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara, 20 sporcu katılıyor.

Bu sporculardan maç eksiği bulunan 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 69 kiloda Onur Şipal, 75 kiloda Birol Aygün, 81 kiloda Bayram Malkan ve 91 kiloda Mücait İlyas, teknik ekiple birlikte kamp merkezinden ayrılarak şampiyonanın düzenleneceği Macaristan'ın Debrecen şehrine hareket etti.
Milli takımın başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olimpiyat Elemeleri öncesinde son hazırlık turnuvasına katılacaklarını söyledi.
Turnuvanın önemine değinen Dumlupınar, şöyle devam etti:
"Takımımızın son hali hakkında biraz daha fikir edinip gerek görülen çalışmaları planlayarak Londra'ya hazırlanmak istiyoruz. Takımı analiz etmemiz için güzel bir fırsat. Rakiplerimiz hakkında da bilgi edineceğiz. Buna göre sporcularımızı hazırlayacağız. Şampiyonaya 5 sporcuyla gideceğiz diğer sporcularımız yapmaları gereken maçlarını tamamladı."
Kastamonu'daki kampa ara vermediklerini anlatan Dumlupınar, 15 sporcu ve teknik ekibin bir bölümünün çalışmaları sürdüreceğini kaydetti.

Macaristan, Kastamonu, Spor

Kaynak: AA

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