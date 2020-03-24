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Boks Milli Takımı'nda korona virüs alarmı

Türkiye Boks Federasyonu, milli kafilede korona virüs çıkmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

24.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34
Boks Milli Takımı'nda korona virüs alarmı
Türkiye Boks Federasyonu, milli kafilede korona virüs çıkmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Federasyon, sporcu Serhat Güler ve antrenör Seyfullah Dumlupınar'ın testlerinin pozitif çıktığını ve belirti gösteren 2 sporcunun test sonuçlarının beklendiğini duyurdu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları için İngiltere'nin Londra kentine giden ve 14-24 Mart tarihleri arasında ringlere çıkması beklenen ancak korona tehdidi nedeniyle müsabakaları yarım bırakarak geçtiğimiz hafta yurda dönen Boks Milli Takım kafilesinde korona virüse rastlandı. Federasyondan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boks Milli Takım Kafilemiz 14-24 Mart 2020 tarihleri arasında Londra'da yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları son hazırlıkları kapsamında 3 Mart 2020 tarihinde İngiltere'nin Sheffield şehrinde kampa girmiştir. Buradaki hazırlıklarını tamamlayan Milli Takım kafilemiz 11 Mart'ta Eleme müsabakalarının yapılacağı Londra'ya hareket etmiştir. Bu süreç boyunca tüm kafileler aynı otelde konaklamış, aynı yemekhanede yemek yemiştir.

14 Mart tarihinde başlayan Eleme müsabakaları, 15 ve 16 Mart tarihlerinde devam etmiş, daha sonra IOC'nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) kararıyla müsabakalar durdurulmuş, Milli Takım kafilemiz açılan ek seferle 17 Mart Salı günü yurda dönmüştür. Kafilemiz döndükten sonra 14 günlük karantina kuralına tamamen uymuştur. Ancak sporcularımızdan Serhat Güler ve Milli Takım Antrenörlerimizden Seyfullah Dumlupınar'ın yüksek ateş şikayetiyle yaptırdıkları korona virüs testleri pozitif çıkmış ve tedavilerine başlanmıştır. Yüksek ateş şikayetiyle test yaptıran diğer 2 sporcumuzun test sonuçları henüz belli olmamıştır. Test sonuçları beklenen sporcularımız gözetim altında tutulmaktadır." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : Londra, Spor

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