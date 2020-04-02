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Boks Milli Takımı'nın antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber

Türkiye Boks Federasyonu, daha önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu açıklanan milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'ın, son testinin negatif çıktığını duyurdu.

02.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:30
Boks Milli Takımı'nın antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber
Türkiye Boks Federasyonu, daha önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olduğu açıklanan milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar 'ın, son testinin negatif çıktığını duyurdu.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Dumlupınar'ın ilk testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Bir süredir tedavi gören milli takım antrenörümüz Seyfullah Dumlupınar'ın yapılan son testi negatif çıkmıştır. Antrenörümüz en yakın zamanda tedavi olduğu hastaneden taburcu edilecektir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu hastalıkla mücadelesi süren tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için bulunduğu İngiltere'den 17 Mart'ta Türkiye'ye dönen milli takımda Seyfullah Dumlupınar'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Dumlupınar, Türkiye, Spor
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Haberler ›› Spor ››Boks Milli Takımı'nın antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber - Spor
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