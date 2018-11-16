16 Kasım 2018, 18:32
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Boksör Adem Kılıç, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Boksör Adem Kılıç, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Dünya boks şampiyonu Adem Kılıçcı, memleketi Ağrı'da düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.

Dünya boks şampiyonu Adem Kılıçcı, memleketi Ağrı'da düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunu dünya boks şampiyonu Adem Kılıçcı, İbrahim Çeçen Vakfı tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa katıldı.

Adem Kılıçcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğduğu topraklarda genç sporcuların ve üniversite öğrencilerinin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan öğrencilere hayat hikayesi ve boks kariyerini anlatan Adem Kılıçcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Adem Kılıçcı, etkinlik sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya'yı da makamında ziyaret etti.

Programa, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Ağrı
16 Kasım 2018 Cuma 18:32