Boksör Adem Kılıç, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Dünya boks şampiyonu Adem Kılıçcı, memleketi Ağrı
'da düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi mezunu dünya boks şampiyonu Adem Kılıçcı, İbrahim Çeçen Vakfı tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa katıldı.
Adem Kılıçcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğduğu topraklarda genç sporcuların ve üniversite öğrencilerinin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Etkinliğe katılan öğrencilere hayat hikayesi ve boks kariyerini anlatan Adem Kılıçcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Adem Kılıçcı, etkinlik sonunda Rektör
Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya
'yı da makamında ziyaret etti.
Programa, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Ağrı