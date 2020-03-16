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Boksör Aycan Güldağı, Londra'da son 16'ya yükseldi

İngiltere'de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'na katılan Elazığlı boksör Aycan Güldağı, İspanyol rakibini yenerek son 16 turuna yükseldi.

16.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:31
Boksör Aycan Güldağı, Londra'da son 16'ya yükseldi
İngiltere 'de yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'na katılan Elazığlı boksör Aycan Güldağı, İspanyol rakibini yenerek son 16 turuna yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için İngiltere'nin başkenti Londra 'da yapılan Avrupa Kota Müsabakaları'na, Elazığ Keban Fırat Kültür Spor Kulübü sporcusu Aycan Güldağı 57 kilogramda katıldı. İspanyol rakibi Jenifer Fernandez Romero'yu mağlup eden Milli sporcu, son 16 turuna ismini yazdırdı.

Elazığ Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren "Badmintonda Aliye Demirbağ ile gururlandık, Boksta Aycan Güldağı ile heyecanlıyız. Daima spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerin meyvelerini böyle başarılar ile kutluyoruz. Yetişen sporcularımıza bu yolda örnek olan Şampiyonlarımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha kutluyor, başarılarını paylaşıyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : İngiltere, Londra, Avrupa, Tokyo, Spor

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