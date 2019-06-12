12.06.2019 21:18
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Boksör kadın, tartıştığı kocasının testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti!

Rusya'da 27 yaşındaki kadın tartıştığı eski kocasına diz attıktan sonra testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti. Ameliyatla testisi alınan talihsiz adam kısır kaldı.

Rusya'da 27 yaşındaki boksör Rimma Gayazova isimli kadın tartıştığı eski kocasının testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti.

KISIR KALDIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre çocuklarını görmek için eski koca Gayazova'nın evine gitti. Gayazova ve eski kocası arasında asansörde tartışma çıktı. Kendine hakim olamayan öfkeli kadın önce eski kocasına tekme attı. Daha sonra ise adamın testislerini kanatana kadar sıktı. Hastanelik olan eski koca ameliyat olarak testislerini aldırdı. Kısır kaldığı için karısından şikayetçi oldu.

"KENDİMİ SAVUNDUM"

Kocasının şikayeti üzerine hapis cezasıyla yargılanan Gayazova ifadesinde, "Eski kocam, çocuklarımı almakla tehdit ederek bana saldırdı. Bende diz atarak kendimi savundum." dedi.

Boksör kadın, tartıştığı kocasının testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti!
3. Sayfa

YORUMLAR (8)
ÖZTÜRK:HIIIIIIIIIIIM
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İSYAN:can alanın canını alıyorsan idamla, kısasa kısas kıyasa kıyasla kadının rahmini komple alsınlar göğüslerini kesip yüzüne kezzap atsınlar diyesim var. hemen kadın yalakaları hakarete baslamasın diye demiyorum can yakanın canını misli ile yakacaksın ki insanlar edepleri ile yaşasınlar dikkat edilmesi gereken suç iddiası gerçekmi iftiramı? kesin ispat olmadan ceza olmamalı beyan esas alınmamalı delil esas alınmalı.
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DÜRBÜNLÜ:ulan ne karı imiş bunu Adana, ya davet edelim 2-3 yıl kalsa yeter Adana, da
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ŞEMŞETTİN:Erkek adam kadından zopa yemez.
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