Boksör kadın, tartıştığı kocasının testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti!

Rusya'da 27 yaşındaki boksör Rimma Gayazova isimli kadın tartıştığı eski kocasının testislerini kanatana kadar sıkarak hastanelik etti.

KISIR KALDIĞI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre çocuklarını görmek için eski koca Gayazova'nın evine gitti. Gayazova ve eski kocası arasında asansörde tartışma çıktı. Kendine hakim olamayan öfkeli kadın önce eski kocasına tekme attı. Daha sonra ise adamın testislerini kanatana kadar sıktı. Hastanelik olan eski koca ameliyat olarak testislerini aldırdı. Kısır kaldığı için karısından şikayetçi oldu.

"KENDİMİ SAVUNDUM"

Kocasının şikayeti üzerine hapis cezasıyla yargılanan Gayazova ifadesinde, "Eski kocam, çocuklarımı almakla tehdit ederek bana saldırdı. Bende diz atarak kendimi savundum." dedi.