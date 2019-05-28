28.05.2019 15:30
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Boksörler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Boksörler, Türkiye Şampiyonası

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Hazırlıklar kapsamında, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Boks Spor Kulübündeki sporcular, hazırlık müsabakalarında karşı karşıya geldi.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Salonunda düzenlenen müsabakalarda, takımlar üst minikler kategorisinde karşılaştı.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam edildiğini belirterek, ilgililere desteklerinden ötürü teşekkür etti. Trabzon, Bayburt, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA