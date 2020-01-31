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Boksörler tuz mağarasında antrenman yaptı

Çankırı'da devam eden Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan bazı sporcular, yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasını ziyaret ederek burada antrenman yaptı.

31.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:57Boksörler tuz mağarasında antrenman yaptı

'da devam eden Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan bazı sporcular, yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasını ziyaret ederek burada antrenman yaptı.

Kentte, 55 farklı ilden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla önceki gün başlayan şampiyona Hasan Fehmi Gökşen Salonu'nda devam ediyor. Şampiyona katılan sporculardan 150'si bugün, yerin 150 metre altında bulunan 5 bin yıllık tuz mağarasını ziyaret eti. Mağarayı gezen sporcular, antrenörleri eşliğinde 'gölge boksu' gerçekleştirdi. Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, şampiyonanın Çankırı'da başarıyla sürdüğünü belirterek, sporcuların kentin tarihi ve turistik yerleri görme fırsatını yakaladıklarını da söyledi. Sporcuların mağarada antrenman yapma fırsatı bulduklarını aktaran Ak, "Tuz mağarasının sporcuların performanslarına katkı sağlamasından istifade edebiliriz. Biz bu amaçla ilimize gelen tüm sporcularımıza burayı göstermek istiyoruz. Şampiyonaya katılan sporcuların bir kısmını getirdik diğer sporcularımızı da getireceğiz" dedi.



Hasan Fehmi, Türkiye, Çankırı, Spor

Kaynak: DHA

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