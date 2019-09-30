Boksörlerden 4 madalya

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 1 ve 2. Grup maçları Konya'da tamamlandı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 6 sporcuyla katıldı. 81 Kg'da mücadele eden Celal Osmanoğlu ile 1.grupta, Mert Kemal Ergün ile de 2.grupta şampiyonluk yaşayan yeşil-beyazlılar,57 Kg'da Azad Demirhan 1.grup ikincisi ve Önder Nuri Malkoç' da 1.grup üçüncüsü olarak Bursa Büyükşehir Belediyespor'a madalya kazandırdı.

Toplamda 4 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü turnuvayı dördüncü sırada tamamlarken dereceye geren sporcular,22-27 Aralık tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında mücadele edecek.