Haberler » Spor » Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den

Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

12.10.2019 15:36Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den
Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu'nun ardından Busenaz Sürmeneli de finale çıktı.
69 kilo yarı final müsabakasında ev sahibi Rusya'dan Saadat Dalgatova'yı mağlup eden Busenaz Sürmeneli, adını finale yazdırdı.
Milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya mücadelesi verecek.

Busenaz Sürmeneli, Türkiye, Rusya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:38 Amatör Spor Haftasında İHA'ya teşekkür plaketi
15:38 Trabzonspor'dan kan bağışı kampanyasına destek
15:36 Boksta ikinci final Busenaz Sürmeneli'den
15:36 "Zirveden aşağı inmemeyi düşünüyoruz" - HATAY
15:36 Avrupa akrobasi şampiyonası göbeklitepe kültür finali başladı
15:28 THY Euroleague'de ikinci haftanın MVP'si Vasilije Micic
15:32 Futbol: Uluslararası Üçlü Turnuva
12.10.2019 15:44:29