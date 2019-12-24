Haberler » Spor » Boksta ikizi gibi dünya şampiyonu olmak istiyor - Spor

Boksta ikizi gibi dünya şampiyonu olmak istiyor

Hobi olarak başladığı boksta Balkan şampiyonu unvanını kazanan Tuğçenaz Sürmeneli, boksör olan ikizi Busenaz Sürmeneli gibi dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

24.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:47
Hobi olarak başladığı boksta Balkan şampiyonu unvanını kazanan Tuğçenaz Sürmeneli, boksör olan ikizi Busenaz Sürmeneli gibi dünya şampiyonluğunu hedefliyor.
Belediye sporcusu olan, Trabzon Gençlik ve İl Müdürlüğü bünyesindeki Olimpiyat Hazırlık Merkezinde çalışmalarını sürdüren 21 yaşındaki Tuğçenaz, kendi gibi boksör olan dünya şampiyonu ikizi Busenaz'ı örnek alıyor.
Boksa hobi olarak başlayıp milli takıma kadar yükselen Tuğçenaz'ın kariyerinde, büyük kadınlar Balkan şampiyonluğu, uluslararası Balkan üçüncülüğü, iki Türkiye üçüncülüğü bulunuyor.
Milli boksör Tuğçenaz Sürmeneli, bir organizasyona katılmak üzere geldiği 'da, AA muhabirine, Trabzon Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gördüğünü söyledi.
İkizinin antrenmanlarını izlerken boksla tanıştığını anlatan Sürmeneli, bu spor branşına ilk adımını 7 yıl önce hobi olarak attığını bildirdi.
İkizi Busenaz'ın ardından dört yıl sonra ringlere çıkmaya başladığına değinen Sürmeneli, "İkiz kardeşimle arkadaş gibiyiz. Şu an araya antrenman kampları girdi. Biraz ayrılık oldu. Onunlayken zaman çok güzel geçiyor." dedi.
"İdolüm, ikizim Busenaz"
Sürmeneli, eğitimi nedeniyle boksa zaman zaman ara vermek zorunda kaldığını dile getirdi.
"Boks camiasına girdiğin zaman geri çıkamıyorsun." diyen Sürmeneli, "Bir ara okuluma gidemiyordum. Boksa ara verince çok özlüyorum. Evde olduğum zaman kendi kendime aynanın karşısında yumruk atıyorum." ifadelerini kullandı.
Sporla iç içe aileye sahip olduğu için her zaman desteklendiğini vurgulayan Sürmeneli, Busenaz'ın da kendisine destek verdiğini kaydetti.
Sürmeneli, boksta ilerleyen süreçte birçok hedefi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"İkizim Busenaz'ın yolundan ilerliyorum. Onun gibi başarılı olmak için çalışıyorum. İnşallah ben de dünya şampiyonu olacağım. Bana soruyorlar 'İdolün kim?' diye. 'Busenaz' diyorum. O ne yapıyorsa onu yapıyorum. Aynı antrenmanları yapıyoruz. Tesislerde birlikte kalıyoruz. Onun dünya şampiyonu olması bizi çok gururlandırdı. Başarılı olduğu zaman ondan çok biz mutlu oluyoruz."
Tuğçenaz Sürmeneli, ikizi Busenaz'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp, altın madalyayla Türkiye'ye döneceğine inandıklarını söyledi.
Boksta ikizi gibi dünya şampiyonu olmak istiyor

Busenaz Sürmeneli, Trabzon, Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:48   Trabzon Paten Kulübü yarı maratona hazırlanıyor - Spor
12:36   Fatih Olimpiyatları başladı - Spor
12:32   NCAA'de forma giyen genç basketbolcu Deniz Çelen'in hedefi Avrupa - Spor
12:32   7 maç, 16 iddaa kuponu! 75 bin lirayı 45+4 ve 90+3'te kazandı... - Spor
12:32   Mensah hangi takıma gidecek? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... - Spor
12:13   Nzonzi suskunluğunu bozdu! Takım arkadaşlarına sert sözler - Spor
11:55   İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı - Spor
11:46   Olympiakos taraftarı, VAR hakeminin evine havai fişekle saldırdı - Spor
11:05   Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek - Spor
10:22   Eski takım arkadaşı itiraf etti: Gökhan Çıra F.Bahçe'ye gol atınca seviniyordu - Spor
24.12.2019 13:02:36