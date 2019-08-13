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Boksta Polonya ile ikili kamp

İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kastamonu'da devam eden Kadın Milli Boks Takımı, Polonya Kadın Milli Boks Takımı ile ikili kamp yapıyor.

13.08.2019 21:14
Boksta Polonya ile ikili kamp
İspanya'da 22 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Kastamonu'da devam eden Kadın Milli Boks Takımı, Polonya Kadın Milli Boks Takımı ile ikili kamp yapıyor.
Polonya'dan gelen 8 sporcu ve 2 antrenör, Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Türk sporcularla kampa başladı.
Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp merkezinde 8 Türk, 8 Polonyalı boksör olduğunu söyledi.
Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini aktaran Süme, "Polonyalı arkadaşlarımızla iyi bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyoruz. Bizim için bu kampın Avrupa Şampiyonası'na yansıması çok önemli. Takımda kaliteli, dünyada madalya kazanmış sporcularımız var. Takım olarak son derece iyiyiz. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Süme, Polonya Kadın Milli Boks Takımı'nın 20 Ağustos'ta kamp merkezinden ayrılacağını kaydetti.
Boksta Polonya ile ikili kamp

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Kaynak: AA

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