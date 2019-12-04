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Boksun şampiyonları Erzurum'da

Palandöken Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 23-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak.

04.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:23Boksun şampiyonları Erzurum'da
Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası 23-27 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Erzurum'un Palandöken ilçesinde bulunan Gençlik ve İl Müdürlüğü 3 Binlik Buz Arena Salonu'nda yapılacak. 23-27 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan Palandöken Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na 300'den fazla sporcunun katılacağı bildirildi. - ERZURUM

Palandöken, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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