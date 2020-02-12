Bol şahitli nikah töreni gecenin sürprizi Ebru Gündeş

YusufYazdan ve Miray Gürbey'in CVK Park Bosphorus'da gerçekleşen düğün töreninde birbirinden ünlü isimler nikah şahitliği yaptı.

Çiftin nikah şahitleri Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Siyasetçi Berhan Şimşek, İş insanı Yaşar Aktürk ve İş insanı Fatih Kıral oldu. İş, siyaset ve sanat camiasını buluşturan geceye 500 davetli katıldı. Düğün töreninde sahne alan Ebru Gündeş şarkılarıyla geceye renk kattı.

Gecede çiftin sergilediği azeri düğün dansı ve Yaşar Mete sanat yönetmenliğinde sahne alan Ritüel Kafkas Halk Dansları Topluluğu büyük beğeni topladı.

Genç çiftin bu mutlu gününde yalnız bırakmayan dostları arasında Fatih-Esra Öztürk, Fatih-Figen Kıral, Alev-Yaşar Aktürk, Mete-Neylan Vardar, Şükran-Emil Güzeliş, Aslı-Bora Pehlivanlar, Yelda-Umut Güral, Pınar-Aşkın Tuna, Oya-Harun Gençoğlu, Mithat-Çiğdem Erdem, Haluk-Fulya Nayman, Figen-Hayati Babaoğlu, Alpsel-Sedef Mercan, Siren Ertan Kayalar, Aslıhan-Ömer Abacı, Alper-Esen Ziyal, Neşe-Ünsal Sert gibi bir çok ünlü vardı.

Genç çift işlerin yoğunluğu nedeniyle balayını Nisan ayında Dubai'de yapacaklar.