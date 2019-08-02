Bol ve keskin virajlarla dolu bir mücadele

Ancak bu durum, lastikler açısından kolaylık anlamına gelmiyor çünkü bu virajlar hamurlara rahatlama fırsatı vermiyor. Pirelli de bu nedenle Macaristan yarışı için serinin ortasında yer alan C2 sert, C3 orta ve C4 yumuşak lastikleri öneriyor. Hungaroring, çoğu yavaş ve birbirini takip eden çok sayıda viraj içeriyor. Bu da lastiklerin sürekli çalışması ve serinleme fırsatı bulamaması anlamına geliyor.

Hungaroring'deki şu anki ortalama sıcaklıklar, sezonun en yüksek değerleri arasında sayılabiliyor. Bu durum da sadece ısıya bağlı aşınmayı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda pilotların da işini zorlaştırıyor zira düşük ortalama hızlar (ayrıca bir çukurda yer alan Hungaroring pistinin coğrafi konumu nedeniyle) otomobilin içinde fazla hava akışı olmaması anlamına geliyor.

Lastiklerin aşınma ve bozulma oranı ise oldukça düşük. Bu yıl önerilen lastikler, genel anlamda 2018 orta, yumuşak ve ultra yumuşak hamurların seçildiği geçen yıla eşit denebilir. C2 lastik (Macaristan'da sert) aslında 2018 orta hamurdan biraz daha yumuşak ve en sert seçenek olarak önerildiğinde bile kullanılıyor. Şimdiye dek gerçekleşen 11 Grand Prix'nin dokuzunda önerilen hamurların tümü yarışlarda kullanıldı.

Takımlar, arka arkaya çok sayıda virajın üstesinden gelmek için yüksek yere basma kuvveti kullanıyor ama lastiklerin mekanik tutuşu da kıvrımlı Hungaroring pistinde aynı derecede önem taşıyor.

Geçen yılın kazanan stratejisi, tek pit stop oldu ve Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 25. turda (toplamda 70 tur) ultra yumuşaktan yumuşak lastiğe geçerek en sert hamuru hiç kullanmadı. İkinci bitiren Ferrari pilotu Sebastian Vettel, alternatif bir tek pit stop stratejisiyle yumuşaktan ultra yumuşak lastiğe geçerken takım arkadaşı Kimi Raikkonen iki pit stopla üçüncülüğü elde etti. Böylece ilk üç pilot üç farklı strateji uygulamış oldu.

Yarışın tur rekoru hâlâ Michael Schumacher'a ait ve 2004 yılından bu yana kırılamadı. Bakalım, bu hafta sonu kırıldığını görebilecek miyiz?

MARIO ISOLA - F1 VE OTOMOBİL YARIŞLARI BAŞKANI

"Macaristan, geleneksel yaz molasından önceki son Grand Prix ve hem fiziksel hem de stratejik açıdan sezonun ilk bölümünü noktalama bakımından son derece zorlu bir yarış. Yolun darlığı nedeniyle öndeki aracı geçmek oldukça ustalık istiyor ve yoldan çıkılırsa kayma riski söz konusu oluyor. Dolayısıyla, pistteki pozisyon büyük önem taşıyor ve stratejinin de buna uygun olması gerekiyor. Öte yandan, geçmişte birkaç kez gördüğümüz gibi doğru strateji ve en hızlı olmasa da hakimiyeti iyi olan bir otomobille Hungaroring pistinde sürprizler yaşanabiliyor. Bu sene ile aynı lastikleri önerdiğimiz geçen yıl, yağmurdan etkilenen sıralamanın ardından pek çok farklı yarış stratejisi gördük. Bu hafta sonu da aynı strateji çeşitliliğini görmeyi umuyoruz."

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GPX Racing Porsche Team, geçen hafta sonu Belçika'da düzenlenen ve tedarik edilen lastik sayısı açısından Pirelli için en büyük motor sporları etkinliği niteliğinde olan Spa 24 Hours yarışını kazanan takım oldu.

Macaristan Grand Prix'si ile aynı hafta sonu, Dünya Ralli Şampiyonasının en hızlı etabı olan Finlandiya Rallisi ve Pirelli'nin tek lastik tedarikçisi olduğu Junior WRC'nin (Gençler Dünya Ralli Şampiyonası) sondan bir önceki yarışı gerçekleşecek.

Pirelli'nin 2020 Formula 2 için geliştirdiği 18 inç lastikler Ağustos'un ilk haftası Paul Ricard pistinde test edildikten sonra Eylül ayı ortasında Budapeşte'de denenecek.