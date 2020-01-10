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Boldağ'da elektrik sevinci

Antalya'nın Finike ilçesi Boldağ Mahallesi'ne elektrik bağlanması sevinçle karşılandı.

10.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:44Boldağ'da elektrik sevinci
'nın ilçesi Boldağ Mahallesi'ne elektrik bağlanması sevinçle karşılandı.
İlçe merkezine beş kilometre uzaklıktaki 250 nüfuslu mahalle sakinleri elektriğe kavuştu.
Boldağ Mahalle Muhtarı Adnan Gökbelen, yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi bulunan mahallenin kurulduğu günden bu yana elektrik ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
Verilen uğraşların sonunda elektriğe kavuştuklarını belirten Gökbelen, mahallenin içme sularının da olmadığını söyledi.
AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ise mahalle halkının ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri hizmete kavuşmaları için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.

Antalya, Finike, Güncel

Kaynak: AA

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