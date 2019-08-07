Boldera Mobilya'dan Açıklama

Boldera Mobilya San.Tic.LTD.ŞTİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yapılan haberlerin gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğu ifade edilerek, hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.



Boldera Mobilya San.Tic.LTD.ŞTİ'den yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:



"Son günlerde, gerek yazılı medyada gerek sosyal medyada bir şahıs ve bir gazete tarafından geçmişi yarım asıra yaklaşmış firmamız ve şahıslarımız hakkında gerçek dışı, iftira niteliğinde haber ve yayın yapılmaktadır.



Değerli Basın Mensupları;



Medya vasıtası ile kulaktan duyma, temeli olmayan bilgiler ile yayın yapılmasının, algı oluşturulmasının, karalama yapılmasının, çamur atılmasının maşeri vicdanda ve mizanda karşılık görmeyeceğini biliyoruz. Bundan zerre şüphemiz yoktur. Ne bir banka, nede ticaret yaptığımız paydaşlarımızı 45 yıl mağdur etmedik etmeyeceğiz de. Sanki dün kurulmuş, bankalardan siyasi devşirme ile haksız krediler kullanmış gibi ahlak ve hukuk kurallarına aykırı suçlamaları ve algı oluşturulmasını ibretle ve hayretle izliyoruz. Bu karalama kampanyasına cevap verme zorunluğumuz doğmuştur. Bu yayının hangi amaçla yapıldığını şehrimiz gayet iyi bilmektedir. Bu tür yayınların muhatapları ilk değil, son da olmayacak, sesimizi her yerde her ortamda duyuracağız. Buna cesaretimiz de var, inancımız da!



Firmamızın siyasi gücü olduğu ve konkordato başvurusunda bulunmadan önce yüklü miktarda kredi kullandığı ifade ediliyor. Bu durum tamamen yalan, yanlış, iftira niteliğinde ve hayal ürünüdür. Hatta konkordato başvurusunda bulunmadan önce kredi başvurumuzun reddedildiği ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 285. ve devamı maddeleri kapsamında Konkordato ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması kapsamında konkordato başvurusunda bulunduğumuz aşikardır.



Ticari yaşamımızda bankalardan kullanmış olduğumuz kredilerin tamamı için gayrimenkullerimizi ipotek ve müşteri çeklerimizi teminat vermek suretiyle kredi kullandık. Bundan dolayı hangi bankaya kredi borcu taktığımız söylenebilir ki!



Konkordato sürecine kadar kredilerimizi ödedik şu anda bile hala ödemeye devam da ediyoruz. Kullanmış olduğumuz kredilerin ipotek ve teminat karşılığı verildiği, alınan ipotek ve teminatların banka borçlarını karşılayacağı, bağımsız denetçinin raporu ile sabittir. Denetçi raporu, Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin dosyasında mevcuttur. İncelemek isteyen basın mensupları, raporu ve yasal kayıtlarımızı kulaktan duyma, yalan haber, iftira ve dedikodular ile değil yerinde belgeleri ile inceleyebilirler. Konkordato komiserlerine de sorabilirler.



Firmamız şehrimize değer katan bir markadır. Yaşadığımız ekonomik sıkıntı geçici olup yeniden şehrimizin ihracatı ve sanayi üretimine, istihdamına katkı sağlayarak marka olmaya devam edip daha da fazla değer katacaktır.



Firmamız yaklaşık 360 kişiyi istihdam edip, yıllık 10 milyon doları bulan ve 20 ülkeye ihracat yapan ülke geneline yayılı 300 tane bayisi olan bir firmadır. 45 yıldır şehrimize kattığı değere dikkat çekileceğine, yalan ithamlar ile ahkam keserek bazı şer odaklarının gazına gelerek hakkımızda yalan yanlış beyanda bulunanlar ile hem kanun karşısında hem de ahirette hesaplaşacağız.



Ayrıca bizim üzerimizden şirketlerimizi ve şirket ortaklarımızı kullanarak gerek siyasi ve gerekse kamu ile bir hesaplaşma içerisinde olanlara da fırsat vermeyeceğiz. Bu süreçte hiç bir müşterimizin, tedarikçimizin ve çalıştığımız banka yetkilerinin telefonlarına bakmama, görüşme isteklerini reddetme gibi bir durum içerisinde bulunmadık. İşimizin başında bulunarak bu süreçten paydaşlarımızı üzmeden nasıl çıkarız çabasında olduk ve olmaya devam edeceğiz.



Değerli Basın Mensupları;



Hakkımızda yalan haber yapanlar, piyasaya çıkıp Boldera Mobilya markasının ve ortaklarının nasıl bir yapıda ve kişilikte olduklarını araştırsalar idi, bunca yıldır insanlara ve piyasalara zararları olmuş mu bir inceleselerdi bu yazıları yazmaya eminiz hicap duyarlardı.



Gerçekten aile yapımızı ve kişiliğimizi bilmeden bu şekilde yazan insanlar bizleri arayıp sorsalardı doğru bilgi ve belgeye açık, sarih ve en net şekilde ulaşabilirlerdi. Yıllardır babalarımız ve amcalarımızın itibarı, dürüstlüğü ve gayretleri ile büyük bir aşama kaydeden firmamızın finans ihtiyacına hiç bir siyasi yetkili ve kamu yetkilisinin desteğine ihtiyaç duymadan yasal yollar ile çalışarak bu güne gelmiştir.



Yazılı medyada iddia edildiği gibi daha önce iflas erteleme gibi bir girişimimiz de olmamıştır. Gerçekten uzak, yalan ve yanlış bu haberlere karşı hukuki ve kanuni hakkımız saklı kalmak kaydıyla iddia sahiplerine iade ediyoruz.



Konkordato tarihi olan 10.07.2019 tarihine kadar yazılan ve/veya karşılıksız çıkan bir tane bile çekimiz yoktur. Kaldı ki siyasi hatır güderek bankalar ipoteksiz ve karşılıksız kredi kullanımı yapmaz, yapamaz. Verdiği kredileri teminat altına almadan kredi kullandırmaz.



Yukarıda açıkladığımız gerekçeler ile sosyal medyada şirketimiz ve şahıslarımız ile hiçbir bağlantısı olmayan kişilerin "Bankalara borç taktı" demesini kınıyor ve o sözleri aynen zatı şahsiyetlerine iade ediyoruz.



Ayrıca en son çıkan haberlerde Halk bankası Bölge Müdürünün tayininin Bizim ile ilişkilendirilmesi çok anlamsız ve yanlıştır. Diğer haberler gibi bu haber de asılsız ve boştur.



Bu sürece girmemek için firmamız olağanüstü gayret göstermiş, ancak kaçınılmaz olarak bu sürece girmiştir. Hukuki olan bu sürecimizin en büyük amacı, alacaklıları ve borçluları bir bütün olarak korumaktır. - KAYSERİ

Kaynak: İHA