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Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü imzalandı

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi arasında, mahkeme personelinin mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere üniversite bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlardan faydalanmalarını sağlamaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

12.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:13Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü imzalandı
Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi arasında, mahkeme personelinin mesleki ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak üzere üniversite bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlardan faydalanmalarını sağlamaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül katıldı. İmzalanan protokol, Bölge Adliye Mahkemesi personelinin üniversite bünyesinde açılacak lisansüstü kontenjanların bir bölümüne başvuru yapmasına imkan tanıyacak.

"Şehirdeki Tüm Paydaşlarımız ile Koordineli Bir Şekilde Çalışıyoruz"

Gücünün büyük çoğunluğunu toplumdan alan bir üniversite olduklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı, ülkemizin gelecek vizyonu ile kalkınma çabalarına katkı sağlamak ve ortak bir vizyon geliştirmek için fikir teatisi ile iş birliğine oldukça önemli verdiklerini belirtti.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin temelini teşkil eden topluma katkı misyonuna uygun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversiteler bulunduğu şehirlerin kalkınmasına, toplumsal refaha, teknolojik ve bilimsel gelişmelere öncülük eden unsurların başında gelmektedir. Toplumları dönüştürmede ve geleceğe hazırlamada lokomotif rol üstlenen üniversiteler, gerçekleştireceği çalışmalarla kurumsal gelişime de katkı sağlamaktadır. Bugün de imzalanan bu protokol ile şehirdeki paydaşlarımız arasında yer alan Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği yaptık. Bu vesileyle, gösterdiği yakınlıktan dolayı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül'e teşekkür ediyor, protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ise Atatürk Üniversitesinin şehir ve bulunduğu bölge için büyük önem taşıdığını, bilimsel ve sosyal açıdan yapılan çalışmalar ile de katma değer oluşturduğunu belirtti. Adliye personeline yönelik sağlanan bu imkanlardan dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Bingül, kendisine ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Protokol töreni, imzaların atılmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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