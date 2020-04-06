Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bölge Başkanı Taşıl Berat Kandilini kutladı

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Ertan Taşlı, kandil mesajında "Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
Bölge Başkanı Taşıl Berat Kandilini kutladı
DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Ertan Taşlı, kandil mesajında "Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ertan Taşlı Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Bölge başkanı Taşlı "Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandilini idrak edeceğiz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller, için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam Alemi'nin mübarek Berat Kandilini kutlar, bu mümtaz gecenin ülkemize, milletimize ve esnafımıza barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Ertan Taşlı, Kandil Dağı, Düzce, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bölge Başkanı Taşıl Berat Kandilini kutladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı! Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı!
İtalya’da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı Haberler
İtalya'da ölü sayısı hızla artıyor! 24 saatte 636 can kaybı yaşandı
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir Haberler
Bakan Soylu: Acil durum yönetimine geçtik, yeni kısıtlamalar gelebilir
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı Haberler
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bini aştı
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haberler
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya’nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye’den yardım istedi Haberler
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:02: Beşiktaş'ta rüzgar reklam panosunu yerinden söktü - Haber 20:02: 80 yaşındaki Nazmiye nine korona virüsü yendi - Haber 20:02: Osmanlıspor Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haber 20:00: Bakan Koca: Koronavirüsten can kaybı 649 oldu - Haber 20:00: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 649'e çıktı" - Haber 19:48: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi - Haber 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik - Haber 19:13: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi - Haber 19:11: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı - Haber 18:58: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü - Haber 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi - Haber