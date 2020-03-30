Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bölge Başkanı Taşlı Esnaf için çalışmaya devam ediyor

DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Ertan Taşlı, Kooperatife üye olmayanlarında Esnaf Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerinde başvurularını Halkbankası Şubelerine doğrudan yapacağını bildirdi.

30.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:30
Bölge Başkanı Taşlı Esnaf için çalışmaya devam ediyor
DÜZCE(İHA) – 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Ertan Taşlı, Kooperatife üye olmayanlarında Esnaf Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerinde başvurularını Halkbankası Şubelerine doğrudan yapacağını bildirdi.

Başkan Ertan Taşlı, Esnaf Destek Paketi kapsamında kullandırılan 25.000 TL'lik krediler yapılan yeni düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren esnafa destek vermeye devam ettiklerini belirterek "Kooperatiflerimize daha önce üyeliği olmayan esnaflarımız Başvurularını Halkbankası şubelerine doğrudan yapacak. Kooperatiflerimize daha önce üye olan ya da şu anda kredisi devam edenler Başvurularını direk kooperatiflerimize yapacak. Kooperatiflerimizden kredi kullanan ancak limitleri dolu olan üyelerimize 25.000 TL'lik ilave limit verilerek kredi verilecek" dedi.

Taşlı, 25.000 TL kredi kullanacak esnafımız için gerekli belgeleri şu şekilde sıraladı; "Nüfus cüzdanı ve vergi levhası fotokopisi, asılları yanlarında olacak şekilde başvuru yapılacak. Sicil Belgesi ya da Oda Kayıt Belgesi istenmemektedir. SGK, Bağkur, vergi borcu yoktur yazısı istenmemektedir. Esnafımızın başvurusu sonrası yapılacak sorgulamada kredi puanına göre kefil yada teminat isteme hakkı bankaya aittir. Uygulama Esnaf Destek paketi kapsamında kullanılan krediler için geçerlidir. Yapılan Bu düzenleme ile daha önce kredi kullanmış yada kredi limiti olmayan esnafımızın da krediye ulaşması için gerekli ek limit artışı yapılmıştır" ifadelerinde bulundu.

"Esnafa destek önemli"

Bölge Birliği Başkanı Ertan Taşlı, esnafa desteğin önemli olduğunu belirterek "TESKOMB Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'ün destekleri ve gayreti ile üyelerimizin kullanımına destek veren bu düzenlemeden dolayı Genel Başkanımıza, Halkbank yetkililerine teşekkür ediyor. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Esnafımızın bu sıkıntılı döneminde verilen her desteğin önemli olduğunun altını bir kez daha çizerek belirtiyorum. Esnafımızın bu süreçte işlemlerin yapılmasın da Halkbank şube müdürleri ve çalışanlarına Kooperatif çalışanlarımız personellerimize sabır ve hoş görü içinde yaklaşmalarını rica ediyorum. Bu zor dönemde esnafımıza verilen bu hizmeti daha çok önemsiyor hem Halkbank personellerimizin hem de koperatiflerimizin yönetimi ve personellerimizin özveri ile çalıştığının bilinmesi gerektiğini ifade ediyor. Sağlıklı kalmak için alınan kurallara riayet edilmesini ayrıca rica ediyorum. Allah Devletimize zeval vermesin. Rabbim Esnafımıza Milletimize yardım etsin" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Ertan Taşlı, Düzce, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bölge Başkanı Taşlı Esnaf için çalışmaya devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: İçişleri Bakanlığı: "Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart 2020 günü saat 15.15 itibarı ile... - Haber 15:23: Sahil ve parklarda koronavirüs denetimleri - Haber 15:22: Sakarya'da seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi - Haber 15:22: Ergene'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Haber 15:21: Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber