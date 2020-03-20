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Bölge Başkanı Taşlı Miraç Kandilini kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Miraç kandilini kutladı.

20.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:16
Bölge Başkanı Taşlı Miraç Kandilini kutladı
5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Miraç kandilini kutladı.

Taşlı, mesajında "Miraç; alemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam Alemi'nin mübarek Miraç Kandilini kutlar, bu mümtaz gecenin ülkemize, milletimize ve esnafımıza barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, Güncel

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