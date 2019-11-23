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Bölge Başkanı Taşlı öğretmenler gününü kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

23.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:41Bölge Başkanı Taşlı öğretmenler gününü kutladı
5. Bölge Birliği ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Ertan Taşlı mesajında; "Tarihin her döneminde öğretmenlerin yeri ayrıdır. Ülkenin zor şartlarında dahi olsa öğretmenlerimiz yeni nesilleri yetiştirme görevini inançla, azimle ve fedakarca yerine getirmektedir. Türk milleti olarak; her zaman ve her koşulda Cumhuriyet'in kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukların bilinciyle hareket eden öğretmenlerimize, daima saygı ve gönül borcumuz bulunacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; sevgisiyle, bilgisiyle ve sabırla insan yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm eğitimcilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Ertan Taşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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