Haberler» Güncel» Haber

Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, Eren'i ağırladı

DÜZCE(İHA) – Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren kooperatifte ağırladı.

20.08.2019 15:49 Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı, Eren'i ağırladı
DÜZCE(İHA) – Bölge Birlik Başkanı Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren kooperatifte ağırladı.

Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürü Sadettin Eren, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifini ziyaret etti. Halkbank Düzce Merkez Şube Müdürlüğüne yeni atanan Sadettin Eren'i Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı karşıladı. Ziyarette kooperatifin durumu ve krediler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 5.Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:39   Trabzonlu hacılar yurda döndü
17:39   Toplu leylek ölümlerine karşı önlem gecikmedi
17:39   Kayseri'de yağmur etkili oldu
17:39   İlber Ortaylı'dan Rus öğrencilere Osmanlıca dersi
17:38   Sanayiden alıp kendi tasarladığı parçalarla 3 boyutlu yazıcı imal etti
17:38   İtalya Başbakanı Conte istifa edeceğini açıkladı
17:37   Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı