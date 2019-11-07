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Bölge Birlik Başkanı Taşlı Mevlid kandilini kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Mevlid Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında "Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz ve ülkemizin dirliği adına kabul olur" dedi.

07.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:28 Bölge Birlik Başkanı Taşlı Mevlid kandilini kutladı
5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı Mevlid Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında "Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz ve ülkemizin dirliği adına kabul olur" dedi.

Taşlı kandil mesajında; "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü olan Mevlid Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili, Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Manevi duyguların en üst seviyelere yükseldiği bu gecede yapacağımız dualar ümit ediyoruz ki ailelerimiz, milletimiz ve ülkemizin dirliği adına kabul olur. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin, tüm İslam alemine huzur getirmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor. Bu mübarek gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kandil Dağı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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