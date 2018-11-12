Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir
'de kanserden yaşamını yitiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli'nin cenazesi, İzmir Bölge İdare Mahkemesi binası önünde düzenlenen törenin ardından Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'ne getirildi. Ali Telli için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız
, Ege
Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP
'li Aziz Kocaoğlu
, Çiğli
Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan
, Karşıyaka
Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar
ile Telli'nin ailesi ve sevenleri katıldı. Ali Telli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Doğançay Mezarlığı
'nda toprağa verildi.
Nevra UÇKAÇ/İZMİR,
Cumhuriyet Halk Partisi,İzmir
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:44