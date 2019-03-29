Bölge İdare Mahkemesi Teşekkür Plaketi

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel Navdar, 15 Temmuz Milli İrade konferans salonunda komisyon üyeleri ve tüm personelin katılımıyla düzenlenen törende personellere teşekkür ederek, "Kuruluşumuzdan yani 20 Temmuz 2016 tarihi ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında dairelerimizin esas kaydına alınan 70.022 adet dava dosyasının 63.511 adedi karara bağlanmış olup, 6.511 adet dava dosyası derdest durumdadır. Karara bağlanan 63.511 adet dava dosyasının 3.493 adedi Danıştay'a temyiz edilmiş, 60.018 adedi ise dairelerimizde kesinleşmiştir. Bu durum itibarıyla istinaf edilen davaların %91'i karara bağlanmış olup, %95'i dairelerimizde kesinleşmiş durumdadır." diyerek bu başarıyı hep birlikte uyum içinde çalışarak gerçekleştirdiklerini ifade etti. Navdar konuşmasınındevamında "Devletimizin Milletimizin bizlere tevdi ettiği görevi en üst düzeyde sorumluluk bilinciyle yerine getirme konusunda insiyatif alarak daha iyisini başarma iradesi ortaya koyan, gayret ve çalışkanlıkları ile farkındalık oluşturarak iş birliğinde bulunan tüm personelime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler