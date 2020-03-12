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Bölge Şampiyonası Finallerine Yükseldik

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Afyonkarahisar'da düzenlenen Basketbol U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası'nın ikinci maçında Denizli temsilcisi Yüksekçıta okulları ile karşılaştı.

12.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:49
Bölge Şampiyonası Finallerine Yükseldik

Uzatmaya giden müsabakayı Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz 54-52 kazanarak, bölge finallerine yükseldi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Basketbol U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası, grup maçlarında ikinci gün geride kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, turnuvanın ikinci maçında Denizli temsilcisi Yüksekçıta Okulları ile karşılaştı. Tınaztepe Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 13-16 Denizli ekibi lehine sonuçlandı. İkinci periyotta oyunu kontrolü altına alan Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz 31-24'lük skorla devre arasına önde girdi. Üçüncü periyodu, 38-39 Yüksekçıta Okulları önde tamamladı. Final periyodu 49-49'luk skorla sonuçlandı ve karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, karşılaşma 54-52'lik skorla Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun galibiyetiyle tamamlandı.

Finaldeki Rakibimiz 22:30'da Belli Olacak

4 gruptaki 15 takımın katılımıyla gerçekleştirilen U18 Erkekler 2. Bölge Şampiyonası'nda Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun finalde karşılaşacağı rakibi saat 22:30'da çekilecek kura ile belli olacak. 8 takımla oynanacak 4 grup finalinden galibiyetle ayrılan takımlar, Balıkesir'de düzenlenecek olan Anadolu Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Denizli, Manisa, Afyon, Güncel

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