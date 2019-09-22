Bölge turizmi için planlanan Çeşme-Alaçatı Havalimanı inşaatı durdu

Bölge turizmine önemli katkılar sağlaması beklenen Çeşme- Alaçatı Havalimanı projesi tamamen durduğunu belirten İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Çeşme'ye gerçek anlamda turist getirecek havalimanı bir tabela, bir konteynerden ibaret" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın "Yapımına başlandı" dediği ancak daha sonra iptali gündeme gelen Çeşme Alaçatı Havalimanı'nda, yaşanan son gelişmeler Meclis gündemine de taşındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Havalimanı yapılacak alanda dikili bir tabela ve konteynerden başka hiçbir şey yok" dedi.

NE İNŞAAT VAR NE DE İŞÇİ

Türkkan, Çeşme Alaçatı Havalimanı'nı TBMM gündemine taşımış ve projenin durumunu Bakan Cahit Turhan'a sormuştu. Turhan, soru önergesine verdiği yanıtta, "Çeşme Alaçatı Havalimanı'nın yer teslimi 25 Haziran 2018 tarihinde yapılarak yapımına başlanılmıştır. Havalimanının yatırım süresinin tamamlanacağı tarih ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" ifadelerine yer verdi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, ancak havalimanı inşaatının yer aldığı alanda çalışmaların tamamen durduğunu belirten Lütfü Türkkan "Gittik gördük, Çeşme'ye gerçek anlamda turist getirecek havalimanı bir tabela, bir konteynerden ibaret. Ne inşaat var ne de işçi'' dedi.

Terminal Yapı ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Alp Delimollaoğlu, Çeşme'de inşaatı süren Alaçatı Ekrem Pakdemirli Havalimanı'na ilişkin geçen ay açıklamalarda bulunmuştu.

REVİZE PLAN BEKLENİYORDU

Delimollaoğlu, "Sözleşmenin herhangi bir şekilde iptali veya fesih durumu yok. DHMİ'ye 25 yıllık işletme döneminde ihtiyaç duyulabilecek ilave alanlar için vermiş olduğumuz master plan sonrası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölgede başkaca tasarrufu olabileceği gerekçesiyle talep edilen revize plan sunulmuştur ve onayı beklenmektedir" demişti.

YOLCU GARANTİLİ OLACAKTI

Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi 20 Nisan 2018'de yapılmış, ihaleyi 18 milyon 900 bin Euro bedelle Terminal A.Ş. kazanmıştı. Yolcu garantili havalimanı için devlet, ihaleyi alan şirkete 25 yılda 1 milyar 400 bin dolar ödeyecekti. Havalimanı 4 bakanlık arasında sorun yaratmış, projenin iptali ağırlık kazanmıştı. Alaçatı Havalimanı'nın işletmeye geçmesi durumunda bölgenin dünya turizmi ile güçlü bir bağlantısı olacak. Alaçatı'da 90 güne sıkışan turizm sezonu ise havalimanı devreye alındıktan sonra 150-180 güne uzayacak.