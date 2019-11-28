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Bölge üniversitesi için teşebbüsler sürüyor

Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, bölge üniversitesi kurulması için teşebbüslerine devam ediyor.

28.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:12Bölge üniversitesi için teşebbüsler sürüyor
Ak Parti Zafer Işık, bölge üniversitesi kurulması için teşebbüslerine devam ediyor.

Işık, Gemlik, İznik ve Orhangazi'de kurulması istenilen üniversite ile alakalı Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Klavuz ile de fikir alışverişinde bulundu. Bölgede kurulması talep edilen tematik üniversite ile alakalı değerlendirme yapan Işık, "Bölgemizde bu anlamda önemli bir talep oluştu. Bizler de çalışmalara başladık. Gemlik'e denizcilik yüksek okulunu kazandırdık. Fakültelerin artması ve öğrenci alımına başlaması adına da girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bölgemizdeki yerleşkeler belli bir sayıya ulaşınca, bölge üniversitesi konusu daha hızlı çözüme ulaşacaktır" dedi.

Bölge üniversitesi için belediyelere de önemli iş düştüğünü ifade eden Işık, "Koordineli olarak bölgemizdeki belediyelerimizle konuyu değerlendiriyoruz. Yerleşkelerimizin kampüslere dönüşmesi konusunda, bölgemizdeki belediyelerimizin de çalışmalar yapması gerekiyor. Ortak akıl ve ortak hareketle, bölgemize üniversite kazandıracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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