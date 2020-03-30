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Bölgede en fazla araç Malatya'da

Bölgede en fazla trafiğe kayıtlı araç sayısı Malatya'da bulunuyor.

30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:14
Bölgede en fazla araç Malatya'da
Bölgede en fazla trafiğe kayıtlı araç sayısı Malatya 'da bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge müdürlüğüne bağlı illerde, geçtiğimiz Şubat ayındaki trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı.

Malatya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 177 bin 683 oldu.

Malatya'nın komşu şehri Elazığ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 127 bin 244, Bingöl'de 17 bin 120 ve Tunceli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 9 bin 386 oldu.

Bu arada, Türkiye'de Şubat ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Malatya, Güncel
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