Bölgede Hava Sıcaklığının Artması Bekleniliyor

Meteoroloji 14. Van
Bölge Müdürlüğü; Van, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
'de hava sıcaklığının artacağını duyurdu.
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 28 Kasım 2018 tarihinde yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 5, Bitlis'te 3, Hakkari'de 3 ve Muş'ta 4 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van'da 11, Bitlis'te 8, Hakkari'de 10 ve
Muş'ta 10 derece olması bekleniyor" denildi. - VAN
Muş,Bitlis,Hakkari,Van
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:33