Bölgede Kar Yağışı Bekleniliyor

04 Aralık 2018 Salı 09:30



04 Aralık 2018 Salı 09:30

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamada; Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerin ise kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yağış ile birlikte 2 ila 4 azalacağı beklenmektedir. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gerçekleşen en düşük hava sıcaklıklar; Van eksi 1, Bitlis 0, Muş 1 ve Hakkari'de eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 9, Bitlis'te 7, Muş'ta 8 ve Hakkari'de 3 derece olması bekleniyor" denildi. - VAN