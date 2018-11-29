Bölgede Karla Karışık Yağmur Uyarısı

Meteoroloji 14. Van
Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan açıklamada; Van, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
'nin yer aldığı bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, "Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları; Van 4,7, Bitlis 3,1, Hakkari 2,7, Muş 3,8 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 12, Bitlis'te 8, Muş'ta 11, Hakkari'de 12 olması bekleniyor" denildi. - VAN
Hakkari,Muş,Bitlis,Van
29 Kasım 2018 Perşembe 09:58