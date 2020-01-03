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"Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimden derin endişe duyulduğunu belirterek, "Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz"...

03.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:45
Dışişleri Bakanlığı, ABD ile arasında yaşanan gerilimden derin endişe duyulduğunu belirterek, "Tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığından ABD-İran arasında yaşanan gerilime ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Özellikle 'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz. Bu çerçevede İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat'ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır. Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir. Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur. Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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