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'da Esnaf Tacir Buluşması - Ordu Ekonomik İstişare Toplantısı düzenlenmesi- Salondan detaylar- Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın konuşması Bölgede üretilen ürünleri zincir marketlerin raflarına sokacağızTicaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak: "Perakende ticaretle ilgili yeni kuralları önümüzdeki günlerde yeniden ele almak durumundayız. Bölgede üretilen ürünleri zincir marketlerin raflarına sokacağız. Bunu kesinlikle ifade edebilirim. Çünkü kartelleşmeyi engellememiz lazım"
ORDU - Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, perakende ticaretle ilgili yeni kuralları önümüzdeki günlerde yeniden ele almak durumunda olduklarını belirterek, "Bölgede üretilen ürünleri zincir marketlerin raflarına sokacağız. Bunu kesinlikle ifade edebilirim. Çünkü kartelleşmeyi engellememiz lazım." dedi.
Uçarmak, Ordu'da bir otelde düzenlenen "Esnaf Tacir Buluşması, Ordu Ekonomik İstişare Toplantısı"na katıldı.
Bakan Yardımcısı Uçarmak, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun limanının olmamasını "vizyon daralması" olarak eleştirdi.
Bunu çok net bir şekilde ifade etmek durumunda olduğunu söyleyen Uçarmak, "Çünkü birkaç ay önce özellikle Karadeniz
'le ilgili yazılmış akademik makaleleri biraz toparladım. Onların içinde Ordu, Giresun
, Trabzon
'la ve Batum
'dan Sinop
'a kadar alanı özellikle işleyen 50'yi aşkın makale buldum. Onların içinde çok kıymetli bilgiler gördüm." diye konuştu.
Uçarmak, 19. yüzyılda Ordu'da pamuk ithalatının olduğunu aktararak, sözlerine şöyle devam etti:
"Yani 19. yüzyılda Venedik
gemileri, yani İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar, hepsinin düzenli sefer yapan, İstanbul
'dan Karadeniz Bölgesi
'nde düzenli sefer yapan, Londra
'dan veya Venedik'ten kalkıp bu bölgeye gelen gemiler var. Yani ticarette bir vizyon var. Trabzon merkez olma özelliği taşımakla birlikte Ordu'nun da hatırı sayılır bir ticari hareketinin olduğunu oradan görebiliyoruz. Bugün limanı olmayan bir kent haline döndük. Bunu kesinlikle aşmamız gerekir."
"Esnaf da devletin, milletin temelidir"
Uçarmak, Bakanlık olarak perakende ticaretle ilgili yeni kuralları önümüzdeki günlerde yeniden ele almak durumunda olduklarını ifade ederek, "Bölgede üretilen ürünleri zincir marketlerin raflarına sokacağız. Bunu kesinlikle ifade edebilirim. Çünkü kartelleşmeyi engellememiz lazım." diye konuştu.
Şehir merkezlerindeki AVM'lerin esnafın aleyhine olduğunu kaydeden Uçarmak, Avrupa
örneğini vererek, şunları dile getirdi:
"Bugün Avrupa'da herhangi bir merkeze gittiğinizde bir AVM bulamazsınız ama bizim şehirlerimizde insanlar bile bunu talep eder hale gelmiş durumda. Bu esnafın lehine olan bir şey değil. Doğal olarak siz dengeli bir şekilde ticaretin yapılmasını sağlayamazsanız, yani yapacağınız şey başka bir ticari alana doğru evriliyor. Rant üretilmiş oluyor. Sonuçta belli kişilerin zenginleşmesi değil, ticaretin tabana yayılması ki esnaf da orta sınıf demektir ve devletin, milletin temelidir. Bunu böyle görmek gerekir."
Toplantıya, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, AK Parti
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler
, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin
, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile diğer ilgililer katıldı.
Ordu, Güncel
Kaynak: AA