Bölgedeki 163 Tarihi Eser Gümüşhane'ye Getiriliyor

Gümüşhane
Valisi Kamuran Taşbilek, bölgedeki illerin müzelerinde yer alan Gümüşhane kökenli 163 adet tarihi eserin artık Gümüşhane müzesinde sergileneceğini söyledi.
Gümüşhane müzesinin ziyaretçi sayısının artırılması ve eser sayısının zenginleştirilmesi amacıyla diğer illerin müze envanterinde yer alan Gümüşhane menşeili tarihi eserlerin toplanarak Gümüşhane Müzesine devredilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
Vali Kamuran Taşbilek yaptığı açıklamada Ağustos ayı itibariyle Erzurum
, Trabzon
, Giresun
, Rize
, Bayburt
ve Erzincan
illerindeki müzelerde bulunan Gümüşhane kökenli tarihi eserlerin Gümüşhane Müze Müdürlüğüne kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan yazışma süreci sonunda 163 adet tarihi eseri bu hafta müzeye kazandırılacağını söyledi.
Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarında Hititler, Likyalılar, Urartular, Doğu Romalılar, Selçuklular ve Osmanlı olmak üzere onlarca medeniyetin mirasçısı olduğumuzu kaydeden Vali Taşbilek, "Ülkemiz bu kadim kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Bu kültürlerin örneklerinin bir kısmı da ilimiz coğrafyasında gün yüzüne çıkarılmış olup, bunlardan Erzurum ilinde bulunan 132 eseri, Trabzon ilinde bulunan 30 eseri, Giresun ilinde buluna 1 eseri her türlü güvenlik tedbirini alarak hafta içinde müzemize kazandırmış olacağız" dedi.
Getirilecek eserler arasında çeşitli dönemlere ait bronz, bakır ve gümüş sikkeler, lahit, mezar stelleri, kandiller, sütün parçaları gibi eserler bulunuyor. - GÜMÜŞHANE
Trabzon,Erzurum,Gümüşhane
Kaynak: İHA